Michael Jackson ennustas koroonaviiruse tulekut ja kandis seetõttu maski 

Jackson suri 2009. aastal 50 aasta vanuses. Matt Fiddes (41) kandis popstaari turvalisuse eest hoolt terve aastakümne. "Michael teadis, et iga hetk võib puhkeda looduskatastroof," kinnitas Fiddes Briti kõmulehele The Sun. "Ta oli kõigega hästi kursis ja ennustas ikka, et meid võidakse iga kell siit maamunalt minema pühkida. Et levida võib mingi pisik."