Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Nõmmel algas suurküüditamine 

Kuidas Nõmmel algas suurküüditamine Tõnis Erilaid , täna, 00:09

„1949. aasta märtsis liikusid linnas salajased jutud, et kuu lõpus hakatakse jälle inimesi küüditama. Neljapäeval, 25. märtsil nägin Nõmme jaamahoones, kuidas perroonil seisvad inimesed vaatasid Pärnu maanteele raudteeülesõidukoha poole, kust kostis vahetpidamata veomasinate müra. Tõusin kõrgele perroonile ja hakkasin veokeid lugema. Neid oli üle neljakümne, aga ikka veeres neid Rahumäe poolt juurde,“ meenutab oma mälestusteraamatus Erika Aulik. Võõras keskealine naine ütles jaamahoone taga Erikale: räägitakse, et need lähevad maale inimesi küüditama. Kell oli seitsme paiku hommikul.