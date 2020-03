Lahkunud kantri- ja naistemees Kenny Rogers: „Muusika on armuke, sa aina kibeled ta juurde...“ 

Legendaarne kantrimuusik suri 20. märtsil oma kodus Georgia osariigis. 2018. aasta aprillis oli ta oma pika hüvastijätuturnee paar viimast kontserti ära jätnud, viidates mitmele terviseprobleemile. Mullu levisid kuuldused, et Kennyl on diagnoositud põievähk ning ta on suremas. Maikuus kuulutasid tema esindajad, et kõlakad ei vasta tõele: laulja sattunud Georgia haiglasse vaid vedelikupuuduse tõttu. „Ta kinnitab kõigile, et kavatseb veel aastateks jalule jääda.“ Paraku sai muusiku jaks otsa. „Ta suri rahulikult oma kodus palliatiivravispetsialistide hoole all ja perest ümbritsetuna loomulikku surma,“ seisab Kenny esindajate avalduses.