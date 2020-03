Luule Komissarovi kolm soovitust, kuidas veeta vaba aega, kui teatris käia pole võimalik 

"Kui seni olin ma "töötav pensionär", siis nüüd on mul lõpuks ometi võimalus proovida, kuidas see "päris ehk koduse pensionäri" elu maitseb. Ja mis siin salata – väga hästi maitseb! Riskigrupi täieõigusliku liikmena olen end karantiini sättinud ja päevakava on nädalaga mõnusalt paika loksunud. Soovitan oma päevakava hea meelega ka teistele eakaaslastele," kirjutas näitleja.

Luule elab Paala järve kaldal ning ümber järve asub terviserada. "Hommikul, kui on inimtühi aeg, siis asun kohe põlvedele trenni tegema. Mul oma trennikava. Esiteks teen kaks ringi ümber järve – kiirkõnnis. Siis puhkan, võtan tiba päikest. Ja siis teen kohe käpelt kiirkõnnis veel teise kahese järveringi otsa. Siis jälle puhkan. Ja lõpetuseks teen viimase ehk viienda järveringi häääästi aeglaselt jalutades ja mõnuledes. Kusjuures, rada on lai, nii et hoian truult paarimeetrist vahet, kui keegi vastu tuleb. Ja teen teistele märkusi, kui mõned uljamad baretid mitmepealistes kampades jalutamas on – EI TOHI!"