Lapseootel Michelle Williams näib olevat salamisi abiellunud 

Williamsil on kooselust kadunud Heath Ledgeriga 14aastane tütar. 2018. aasta suvel, kümme aastat pärast Ledgeri surma ravimite üledoosi tagajärjel, selgus, et oma eraelu väga hoolikalt varjav näitlejanna oli ootamatult abiellunud indie-muusik Phil Elverumiga. Teineteist olid leidnud kaks haavatud hinge - Michelle oli küll Ledgerist paar kuud enne viimase surma lahku läinud - põhjuseks Heathi uimastilembus -, ent elas oma tütre isa varajast lahkumist väga sügavalt üle. Elverum oli kaotanud oma abikaasa vähile. Ent juba 2019. aasta algul läksid Michelle ja Phil vaikselt lahku.

Mullu purunes ka Kaili ja näitlejanna Angela Christiani abielu. Detsembris selgus, et Michelle ja Thomas on kihlunud ning ootavad ühist last.