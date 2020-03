Gerli Padari uus laul kõlab kui abielunaise vemp 

Toona, kui Gerli „Abielunaise bluesi“ esimest korda kuulis, oli 2010. aasta Talvejazz, kus Kelli seda pöörast lugu esitas. Tollal kõneles Kelli, et laulu tekst sündis täiesti juhuslikult naistefoorumeid lugedes, kus oma suhteid lahati ja mehi materdati. See olnud üsna mahlakas lugemine. Naistefoorumitest kogutu põhjal jõudsidki Kelli teksti fraasid „vahel tundub et vaid ühine on kodu uks“ ning „joob piima otse pakist ta ja kahvliga vaid sööb“. Ning nüüd andis Kelli Gerlile lahke loa see vembukas lugu oma repertuaari võtta. Mõni ime, noid kaht seovad nii telesaade „Kaks takti ette“ kui ka muusikateater, tänu millele on sündinud suur sõprus ja agar koostöö. Kahekümneks aastaks.

Gerli naerab, et võib-olla tuleb paralleelide puudus sellest, et abielus ta ei ole või kujuta säärast kooselu ettegi, kus naispool aina ahastab: „Aga kui ma läksin seda lugu stuudiosse salvestama, kuulsin, kuidas noormehed, kes lugu sisse mängisid, olla öelnud, et tegu on päris karmi tekstiga ja selle peale peaks ehk peeglisse vaatama. Tagasiside on selline, et meestel on see tekst ehk seest kõhedaks võtnud, kuid minu meelest on see lihtsalt humoorikas lugu. Usun, et väga paljud tunnevad need olukorrad ja iseenda ses loos ära. Loodan, et see lugu inimestele igatepidi meeldib.“