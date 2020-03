Airi Vipulkumar Kansar Indiast: osa inimesi ei taha veel olukorra tõsidusest aru saada 

Airi läks oma perega – abikaasa Vipul, tütar Adrika ning pojad Aryan ja Ragnar – Indiasse abikaasa perele külla 3. jaanuaril. Nende tagasilend oli planeeritud 30. märtsiks, kuid Finnair tühistas selle. „Saime lennu küll vahetatud 20. aprillile, aga praegust olukorda arvestades ei tea me keegi, kuidas see võib kujuneda,“ tõdeb ta. Kuigi Eesti välisministeerium kutsus eestlasi koju tagasi, ei saanud Airi ja Vipul perega seda võimalust kaaluda. „Meil polnud see enam võimalik, sest Finnair tühistas lennu enne seda teadaannet. Raha tagasi ei makstud, sai vaid kuupäevi muuta. Meil on veel lahtine ka India siselendude teema. Kolme väikese lapsega peab kõike ikka korralikult planeerima, ei jookse ju kuhugi pea laiali otsas. Pealegi on paljud soovitanud, et laseksime sel suurel tormil vaibuda ja naudiksime rahulikult oma India kodus puhkust.“