Kersti Kreismann „Salmonite“ taaselustamisest: huvitav vaadata, kuidas inimesed on 25 aasta jooksul muutunud 

“Film on valmis ja Toomas Kirss on väga rahulolev. Meie muidugi filmi näinud ei ole: arvan, et mitte keegi näitlejatest," sõnab Kreismann. “Tuleb tunnustada Toomas Kirssi, et ta asja ette võttis. See on temast kena pühendada film Ita Everi sünnipäevaks. Müts maha, tubli poiss!" kiidab näitleja.