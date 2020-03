Saatejuht Roald Johannson: mida rohkem ma ära käin, seda enam hindan elu Eestis 

Roald juhib saadet "Roaldi retked", mille raames külastab üle maailma elavaid eestlasi. "Üks tähelepanek, mida ma oma rännakute ajal olen märganud, on aina süvenev koduigatsus. Mida rohkem ja kaugemal ma ära käin, seda enam hindan ma elu Eestis ja tahan elada Eestimaal. Olgugi, et meile meeldib alatasa rahulolematusest grimasse teha, siis pean tunnistama, et meie riigi sotsiaal- ja meditsiinisüsteem, meie IT lahendused ja vähene bürokraatia on maailma mõistes täiesti ainulaadne."