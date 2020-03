Lenna: huvitav, mis peab juhtuma, et olukorra tõsidus kohale jõuaks? 

"Huvitav, mis peab juhtuma, et olukorra tõsidus kohale jõuaks? Keegi peab surema? Palju peab surema? Sõber peab surema? Perekonnaliige? Aga surebki, iga päev ja jätkuvalt... ja väga palju. Jah, mitte Eestis, aga mujal! Veel mõtteid: mida mõtlevad need, kes endiselt poodides ja massides ringi liiguvad? Miks ei hooli? Loodan ikka ja jälle ja lõpuni, et inimeste headus päästab lõpuks päeva.Vahepeal ma tahaks kogu meedia kinni keerata, et mitte saada pihta pealkirjadega," arutleb Lenna.

"Veel mõtteid: vana laut sai maha võetud. Oli teine täitsa mäda. Jess, töövõit. Vana hein tuleb põletada. Lauril on kõvasti palke saagida. Tegemist jagub. Üleüldse olen ma väga õnnelik, et ei pea sel keerulisel ajal olema üksi.. loodan südamest, et ka teil on, kellega jagada rõõme ja muresid ja mõtteid. Ja mitte ainult mõtteid. Maal jagatakse ka saadusi. Linnas saab kindlasti sama teha, jätad naabrile purgikese suppi või pooled plaadi pealt tulnud kaerahelbepätsid ukse taha. Ma eile just viisin naabritele tatraküpsiseid ja sain vastu põdraliha (ma tean, hea diil onju, aga, mis sa teed, ma pole jahimees). Veel mõtteid: kase ja vahtra proovin täna esimest korda elus jooksma panna, lahe, olen rõõmus!! Veel mõtteid: linde on väga palju, nii tore on neid askledamas vaadata ja kuulata. Suur-kirjurähn iga päev platsis. Kaks sookurge kluugutavad juba nädalakese jagu. Ma ei ole kindel, kas üks kollane väike lind, keda nägin ja kuulsin, oli talvike või keegi muu. Tihased parvena lumepallipuu raagus võrades.Ja neid mõtteid on veel palju. Millest teie mõtlete?" kirjutab laulja.