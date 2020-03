ÕIGLUSE VÕIT? Paljud riigid saadavad järgmise aasta Eurovisionile tänavuse artisti 

Ühtlasi selgus, et tänavustel kohalikel võidulauludel pole lubatud järgmise aasta Eurovisionil lubatud. Tekkis küsimus: kas tänavu esinemisvõimaluseta jäänud artistid saavad 2021. aastal siiski uue võimaluse? ERR lubas Uku Suviste järgmise aasta Eesti Laulu poolfinaali. Kuid nüüdseks on juba kümme riiki - sealhulgas tänavuse võistluse korraldajamaa Holland - teatanud, et saadavad tänavuse artisti joonelt järgmise aasta Eurovisionile.