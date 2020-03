Suri Jennifer Lopezi noorpõlvekallim David Cruz 

TMZ.comi teatel suri Cruz New Yorgis Mount Sinai haiglas. Haigla esindaja kinnitusel polnud mehe surm seotud koroonaviirusega: Davidile sai saatuslikuks haige süda.

David Cruzi jääb leinama kauane elukaaslane Isa, kes meenutab oma kallimat soojade sõnadega. "David ei pidanud kunagi vimma ja oli alati väga avali," rääkis leinav naine TMZ.comile. "Ta oli pühendunud isa, ta aitas kasvatada kasupoega, kes on nüüd merejalaväes. Ta armastas Yankeesit ja Knicksi. Talle meeldis koos minuga teatris käia. Mu lemmikhetk oli perekondlik kohtumisõhtu, sest see polnud eriline mitte ainult mulle, vaid ka lastele. David kandis alati hoolt, et tema viimased sõnad oleksid "ma armastan sind".