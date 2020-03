Müstika Igor Mang ennustas detsembris: tuleva aasta eripäraks on kogumiskirg, hoidma peab tervist Katrin Helend-Aaviku , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

NÄGI ETTE? „Märtsis tuleb tähelepanelik olla ka oma tervise suhtes, sest Päikese ühendus Neptuuniga võib tähendada haiguste levikut ja nakatumisohtu rahvarikastes kohtades,“ kirjutab astroloog Igor Mang oma trükises „Astroloogiline prognoos. Roti aasta 2020“. Foto: Arno Saar

„Rott on sotsiaalne loom. Tema ilmumine inimelu kohtadesse tekitab hirmu ja paanikat. Algav aasta loobki hirmuatmosfääri ja õhus saab olema palju ärevust. Paanilist õhkkonda võib tunda eriti kevade algul, sest aprillis on näha palju ebastabiilsust ja majandusliku olukorra halvenemist. Inimesed koguvad vara ja toidutagavarasid, kartes lähenevaid looduskatastroofe ja sõda,“ on ette ennustanud tähetark Igor Mang, kes oma selle aasta astroloogilises prognoosis on praeguse rotiaasta märksõnaks pannud „Päästke maakera“. Elu tavalistesse rööbastesse tagasi pöördumist näeb ta aprilli lõpus ja mais.