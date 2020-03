Briti esimene geiisa ja ta tütre endine kavaler ootavad kolmikuid! 

Barrie (50) ja Tony (55) jõudsid koos olla 32 aastat, saada peale tütar Saffronile ja poeg Aspenile (mõlemad 20) veel kolm poega, nende seast kaksikutepaar, ning ehitada Floridasse imeuhke häärberi. Miljonäridest ettevõtjad elavad ühe katuse all ka nüüd, kus nende armusuhe on otsas. Tonyl pole The Suni teatel vähimatki kavatsust abielu lahutada. Ta elab rahumeeli villa eraldi tiivas. Teises tiivas on endale armupesa pununud Barrie ja tema uus kallim Scott Hutchison (24). Biseksuaalne noormees kurameeris mõnda aega tagasi geiisade vanima tütre Saffroniga. Kuid mõned kuud hiljem armus ta hoopis sõbratari isasse Barriesse.