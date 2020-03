Soome laulja pääses lapse seksuaalse ärakasutamise süüdistusest, kuid sai krõbeda trahvi 

"Kohtualune on filminud oma mobiiltelefoniga oma arvutiekraanilt video, kus täiskasvanud mees on suguühtes väga väikese lapsega," põhjendas kohus oma otsust mõista Sillanpää süüdi. "Lisaks on kohtualune teinud oma mobiiltelefoniga arvutiekraanist kaheksa fotot, kus täiskasvanu paneb väga väikese lapse kallal toime seksuaalset tegevust," vahendab Iltalehti. Kohus määras Sillanpääle trahvi 45 päevamääras, mis tema sissetulekut arvestades on kokku 15 480 eurot.