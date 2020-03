„PUUDUTA MIND“ 125. SAADE | Šamaan Tõnu Talimaa õpetab terve ja terviklik olemist lihtsate meetoditega 

Tekkis mõistmine, et sotsiaalses ja isiksuslikus plaanis on seda kõike vaja selleks, et oleks võimalik edukalt toime tulla oma sisemaailmaga. Näiteks mõtetega, mälestustega, emotsioonidega, tunnetega, soovidega, kehaseisunditega ja tervisega. Seda selleks, et arendada oskusi - kuidas luua avatusel ja mõistmisel põhinevaid inimsuhteid kodus ja tööl, et osata eesmärke püstitada ja neid siis saavutada, et seada oma seisundeid, suhteid, tegemisi nii, et nendest oleks kasu ka meid ümbritsevale maailmale.

Még olulisem on aga see - kõiki neid oskusi , õigemini nende kaudu igapäevaelus saadud isiklikke kogemusi , on vaja selleks, et süviti mõista ja taibata ISE OLEMIST, et kogeda vastust küsimustele KES MA OLEN, KUST TULEN, KUHU LÄHEN. Nendest kogemustest sünnivad ELU taipamisse omakorda täiesti uued mõõtmed.



Seejärel hakkasid ilmselt ka sinu vanad ja uued teadmised ning kogemused sulanduma terviklikuks elupildiks?

Just nimelt. Ja minu elu üheks läbivaks jooneks on olnud oma teadmiste ja kogemuste kõige erinevamates vormides edasiandmine. Nii oli see kooli, ülikooli, sõjaväe ajal ning ka talupidamisega tegeldes. Selline väliste sündmuste organiseerumise ilming hakkas üsna pea avalduma ka Sergei juures õppides.

Mõistsin, et minu elu üheks põhiülesandeks ongi oma oskuste ja kogemuste teistega jagamine.

Aastal 2000 võtsingi vastu teadliku otsuse - hakata läbi viima vestlusringe ja seminare teemadel, mida ise valdan ning hakkasin oma elu ümber korraldama. Talupidamine hakkas tasapisi muutuma teisejärguliseks hobiks ning põhitegevuseks muutus koolitustegevus. Sellega kaasnes Sergei juhendamisel professionaalne grupiprotsesside ja grupidünaamika ning seminaride läbiviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste tundma õppimine ning praktiline omandamine. See toimub tänaseni. Igal aastal viin läbi ka šamaanilaagreid.

Miks sa seda teed? Mis see sulle annab? Elus saaks ju palju lihtsamalt hakkama?

Seminare organiseerides, ette valmistades ja läbi viies avastasin, et see tegevus on erinevate elusuundade suhtes väga intensiivne iseeneselt õppimise ja enesearendamise protsess. Võiks tuua isegi sellised allegoorilised võrdlused, et kui raamatutest informatsiooni koguda, siis elatakse "ühte elu" "paljude elude" kaudu. Kui käia loengutel, kus on suhtlemine emotsionaalse lektoriga, siis elatakse "ühte elu" "ühe elu" jooksul. Kui osaletakse praktilistel isikliku kogemuse omandamise seminaridel ning püütakse omandatut igapäevaellu rakendada , siis elatakse "ühe elu" jooksul "palju elusid"

Aga teen seda selleks, et aidata huvitatutel erinevates elusituatsioonides oma sisemaailmaga - mõtetega, mälestustega, emotsioonidega, tunnetega, soovidega, kehaseisunditega - edukalt toimetulemise oskuste arenemisele. Et osataks luua kodus ja tööl avatusel ja mõistmisel põhinevaid inimsuhteid, eesmärke püstitada ja neid siis saavutada, et osataks oma seisundeid, suhteid, tegemisi seada nii, et nendest oleks kasu iseendile, kui ka ümbritsevale maailmale.