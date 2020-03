Inimesed Stig Rästa on pahane: vaatab videot ja irvitab siis veel keegi? Toimetas Merilyn Närep , täna, 14:54 Jaga: M

Stig Rästa Foto: Stanislav Moshkov

"Pohhui see vend, ta oli noor ja võibolla tugev, aga ma ei ole tugev," jagab laulja ja laulukirjutaja Stig Rästa sotsiaalmeedias oma nördimust, et inimesed ei saa aru, et olukord on tõsine.