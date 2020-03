VIDEO | Pealinna õpilane koroonapaanikast: jäime karantiini põhjusega. Aga ikkagi tahaks nutta! 

Kertu sõnul on kaks nädalat kodus püsimine olnud väga raske. “Ma olen kaks nädalat nüüd kokku olnud karantiinis ja ausalt, tahaks nutta!” tunnistab ta. Neiu sõnul ei pidanud aga kõik tema kooli õpilased karantiininõudest kinni. “Kas meie koolis kõik pidasid kinni sellest, et tuleb kodus püsida? Ei! Ma arvan, et mingi 5% meie kooli lastest istusid reaalselt kaks nädalat järjest kodus!”

Kertu sõnul oli tal koroonaviiruse levikust alguses üsna ükskõik. “Mul oli nagu jumala savi ju, mis see mulle ikka teeb. Aga nüüd, kui ma reaalselt mõtlen, et mul on peres riskirühmas olevaid inimesi, siis ma ei taha, et nendega midagi juhtuks,” sõnab ta.

“Mind tohutult häirib see, kuidas inimesed ei võta tõsiselt seda, kui tõsine see haigus võib tegelikult olla. Jah, see võib tunduda, et jah, vanemad saavad selle, mina olen 15–20aastane ja mulle ei tee see midagi. Aga saage aru, et teie võite selle saada, aga teie ei jää haigeks, aga kannate viiruse edasi. Me jäime põhjusega karantiini, sest me ei tooks seda haigust oma vanematele, vanavanematele ega teistele pereliikmetele,” paneb ta teistele noortele südamele.