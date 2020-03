TOP 10 | Kodumaised Netflixi fännid vaatavad filme ja sarju, mis räägivad pandeemiast 

Populaarseim viis, kuidas Maarjamaal Netflixi-nädalat alustatakse, on äärmiselt sünge Hispaania fantaasiapõneviku vaatamine. „The Platform“ räägib loo tuleviku vertikaalsest vanglast, kus ülemise korruse elanikud elavad kui kuningad ning mida allapoole minna, seda suurem on näljakriis. Võitlus ellujäämise nimel on ränk, vägivaldne ning paneb imestama, et miks inimesed kriisiajal selliseid asju vaatavad!