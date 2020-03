KLÕPS | Merlyn Uusküla jagab armsat fotot pisipojaga 

Merlyn ja tema elukaaslane Marko said poja vanemateks mullu 1. oktoobril. "See nimi tuli meile paar kuud tagasi, kui hakkasime arutama, millised nimed meile meeldivad. Viskasime mõlemad nimesid õhku ja kaks, mis meile mõlemale meeldisid, jäid pinnale. Panime need kokku," rääkis Merlyn siis Õhtulehele, kuidas poeg nimeks Ralf Hubert sai.