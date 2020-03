Inimesed Kirjeldamatu tragöödia üle elanud näitlejannat õnnistati beebiootusega Toimetas Triin Tael , täna, 13:01 Jaga: M

Ruthie Ann Miles Foto: Reuters/Scanpix

Ameerika näitlejanna Ruthie Ann Miles kaotas kaks aastat tagasi nii oma pisitütre kui ka veel sündimata beebi. Nüüd teatas telesarjadest "Ameeriklased" ja "All Rise" ja Broadway muusikalidest tuntud 36aastane Miles, et ootab taas last.