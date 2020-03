Lisaks Idris Elbale nakatus koroonaviirusesse tema naine 

30aastane modell rääkis Apple TV+ saates "Oprah Talks COVID-19" jutusaatejuht Oprah Winfreyle, et polnud positiivset analüüsivastust saades üllatunud. "Niipea kui kuulsin, et Idris võib olla viirusega kokku puutunud, mõistsin, et tahan temaga koos olla. See on ilmselt abikaasa instinkt. Tahad lihtsalt minna ja hoolitseda." Sabrina sõnul ei muutunud tema ja Idrise läbikäimises pärast mehe koroonadiagnoosi mitte miski. "Ma oleksin võinud langetada otsuse olla eri toas või hoida eemale ning kindlasti langetavad inimesed praegu raskeid otsuseid. Aga mina otsustasin Idrisega koos olla ja teda endiselt puudutada."