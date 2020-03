Müstika KEVADE ARMUHOROSKOOP | Kalad on tavalisest kirglikumad Triin Tael , täna, 16:00 Jaga: M

Kalad Foto: Vida Press

Kalad (19. veebruar – 20. märts) on salapärane ja paradoksaalne sodiaagimärk. Oled romantik, kes igatseb armuda, vähemalt teoorias. Fantaasiaplaneet Neptuuni juhituna januned hullutavalt romantilisi žeste ja partnerit, kes annaks sulle nii turvatunnet kui ka vabadust. Võid tõsiselt jahmunud olla, mõistes, et see kõik ei pruugi ühte inimesse mahtuda.