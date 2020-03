Müstika KEVADE ARMUHOROSKOOP | Kaljukitse vastutustundlikkus mõjub magnetina Triin Tael , täna, 12:00 Jaga: M

Kaljukits Foto: Vida Press

Kaljukitsed (22. detsember – 19. jaanuar) on nostalgilised ja ambitsioonikad tegelased, kes väärtustavad nii minevikku kui ka tulevikku, ent oskavad õige partneri seltsis hetkestki mõnu tunda. Armastus on su jaoks tõsine asi, lausa siht, mille nimel tegutseda. Võib kihla vedada, et sul on järgmise kümne aasta eluplaan paigas.