KEVADE ARMUHOROSKOOP | Skorpion võib armuda tänu sõnade väele 

Suhted on Skorpioni jaoks nagu aktsiaturg: tahad veenduda, et kõrge hind tasub end ära. See hoiak võib sulle karuteene osutada. Nuhid potentsiaalse partneri järel, ihkad teada tema elu väiksemaidki üksikasju, ilma et midagi ise avaldada tahaksid. Nii võib kaaslane jalga lasta. Ometi võib ka sinu avameelsus koormav olla: kui Skorpion hingeväravad viimaks valla lööb, võib ta partneri oma intensiivsete pihtimustega ära kurnata.