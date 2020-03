Müstika KEVADE ARMUHOROSKOOP | Kaalud avavad end uutele naudingutele Triin Tael , täna, 12:00 Jaga: M

Kaalud Foto: Vida Press

Kuna Kaalude (23. september – 22. oktoober) sodiaagimärgi esindajaid valitseb armuplaneet Veenus, on need tasakaalukad ja ilumeelega olendid võluvad, õiglased ja harmoonilised. Kaalud löövad õitsele, kui neil on kaaslane, kellega oma elu jagada. Romantilise idealistina otsid sa täiuslikku teistpoolt ja võid oodata aastaid, enne kui õige välja ilmub.