Müstika KEVADE ARMUHOROSKOOP | Neitsi õpib lõõgastuma ja lõbutsema Triin Tael , täna, 14:00 Jaga: M

Neitsi Foto: Vida Press

Neitsi (23. august – 22. september) tähtkuju esindajad on vaatamata nimele armukunstigurmaanid ja sodiaagimärkide seas on neile lembeoskuste poolest vähe konkurente. Paraku on Neitsi nii valiv, et armastuse leidmisel võib raskusi tekkida. Perfektsionistina ei leia sa hõlpsalt kedagi, kes su mõõdupuudele vastaks.