KEVADE ARMUHOROSKOOP | Lõvi võib leida silmarõõmu töökaaslaste seast 

Veebruaris said tänu Marsile ja Erosele ilmselt maitsta tulist armuelu või südant jõnksatama panevat romantikavärelust. 30. märtsist 12. maini on Marss su partnerlussektoris. See võib olla tuline, aga mõnes mõttes ka segane aeg. Tunned ebakindlust ja sörgid oma huviobjektil sabas. On võimalik seegi, et hoopis sind jahitakse. 13. mail algav Veenuse retrograad võib kehtestada ummikseisu peaaegu juuni lõpuni. Mõni sõprus- või armusuhe võib sind kimbatusse ajada. Tunned, et asi ei edene, ning nüüd tasub mõelda, mida sa tõeliselt hindad ja soovid. Püüa säilitada kannatlik meel ja jälgi, kuidas asjad edenevad. Kui sa ei tunne enam suhtlusest mõnu, on aeg probleemiga tegelda. Võimalik, et pead pühenduma mõne platoonilise suhte keerdkäikudele. Marss aitab konfliktidega otsusekindlalt tegelda.