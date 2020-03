KEVADE ARMUHOROSKOOP | Vähi armusuhe sillutab teed muutustele 

Kui su sõbrad elu põletavad, mõtled sina juba oma tulevastele lastele nime välja. Sõprade ring on sul väike, kuid väga oluline, ja tihtipeale leiab Vähk püsikaaslase just sõprade seast. Armastad koos kallimaga diivanil kudrutada, aga välja minnes soovid end kuninglikult tunda. Oled intuitiivne ja tujukas, nii et teinepool peab su emotsioone austama.

Veebruari keskpaigast 30. märtsini on sinu partnerlussektoris Marss. See on aeg, mil sädemed võivad lennata, kuid võid tunda ka sügavat ebakindlust. Võiksid ilmutada oma väljavalitu või suhte poole püüdlemisel suuremat indu. Võimalik, et keegi jahib hoopis sind väga kirglikult! Märtsi viimane nädal toob su ellu suhete kaudu palju energiat ja arenguvõimalusi, tuleb vaid härjal sarvist haarata ja probleemidega julgelt tegelda. Võimalik, et keegi innustab sind kauast unistust teoks tegema. Armusuhe võib aluse panna kaalukatele muutustele.

Märtsi lõpust 12. maini võib su kirgi õhutada, kuid sundida ka ümberkorraldusi tegema. Kui su elus on seksi või rahaga seoses mingi probleem, võib selle julgelt päevavalgele tuua. Marss aitab sul konflikte klaarida. Muidu on see aga suurepärane aeg oma sügavamate kirgede tundmaõppimiseks ja intiimsele läbikäimisele andumiseks. 7. mai täiskuu võib su silmad avada. Kui su elus on olnud mõni pimeala või oled mõnd tunnet eitanud, võid viimaks endas selgusele jõuda. Tunded õilmitsevad ja sa mõistad, mis su südames tõeliselt toimub. Jupiteri ja Pluuto joondumine aitab olulisi muudatusi ellu viia.