KEVADE ARMUHOROSKOOP | Sõnn romantika eest pakku ei pääse Triin Tael , täna, 12:00

Sõnn Foto: Vida Press

Sõnn (20. aprill – 20. mai) on lojaalne maamärk, kes hindab järjepidevust ja on armuasjus üsna vanamoodne. Teisalt ei tähenda see sensuaalsuse- ja põnevusepuudust. Sisimas on Sõnn lootusetu romantik, kes otsib armastust, mis kestaks surmani.