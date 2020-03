Harvey Weinsteinil ja Plácido Domingol tuvastati koroonaviirus 

Ajakirja People teatel kinnitasid USA võimud eile nii Deadline.comile kui ka New York Postile, et häbistatud tipp-produtsendil on koroonaviirus. Ent Weinsteini esindaja Juda Engelmayer väitis, et tema ei tea oma kliendi nakatumisest midagi.

Ka hispaania ooperikuulsus Plácido Domingo on koroonasse nakatunud. "Pean oma moraalseks kohustuseks teatada, et mu koroonaviiruse analüüs on positiivne," kirjutas 79aastane laulja Facebookis. Analüüsi otsustas ta teha pärast seda, kui teda olid tabanud palavik ja köha. Domingo on koos perega karantiini tõmbunud.

Ooperilegendi seksiskandaal vallandus mullu augustis, kui Associated Press kirjutas, et mitmed lauljannad süüdistavad Domingot seksuaalses ahistamises. Nüüdseks on vähemalt 20 naist väitnud, et ooperikorüfee on neid vägisi suudelnud või käperdanud. Mitmed on kinnitanud, et laulja lähenemiskatsete tõrjumine kahjustas nende karjääri. Kuigi Domingo on süüdistusi kategooriliselt tõrjunud, on maailma juhtivad ooperimajad temaga koostöö katkestanud.