Tõnis Niinemets vabakutseliste näitlejate keerulisest seisust: nendele seda olukorda keegi ei korva 

"Teine pool perest, kes pole näitlejad, võivad olla õnnega koos, sest õhtul on jälle mehed või naised kodus. Teiselt poolt on olukord natuke nutune. Töö, mis oli planeeritud, jääb ära ja keegi seda otseselt ei korva," rääkis Niinemets.

"Nendele keegi seda olukorda ei korva. Kui on vabakutselised, kes mängivad riigiteatri koosseisus või muudes ühendustes ja prooviperiood ära jääb, siis kellelgi seda raha pole, et talle selle eest maksta," selgitas Tõnis, et selles osas aitab vabakutseliste tegevustoetus.

Niinemetsal endal jääb kevadel andmata ligi 30 etendust. Näitleja loodab, et inimesed ei vaheta oma teatripileteid tagasi, vaid kasutavad võimalust, et minna etendust vaatama hoopis sügisel. "Eks korraldajad üritavad leida eelkõige uued kuupäevad, kuhu saab soetatud piletiga tulla," sõnas Niinemets.