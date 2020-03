PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 28. märts 

Sul on praegu kalduvus anda kergekäeliselt lubadusi, mis hetk hiljem ununevad. Need inimesed, kellele sa midagi lubanud oled, peavad su sõnu veel kaua meeles.

On palju kasu teadmistest ja oskustest, mis sinul on olemas, ent su kaaslastel puuduvad. Võimalik, et tänu sinu tarkusele õnnestub lahendada kriitiline olukord.

Küllap on tähelepanu rahaasjadel, mille korraldamiseks on esmatähtis valida õiged, usaldusväärsed nõuandjad. On oht, et keegi annab soovitusi, mis asjad nurja ajavad.