PÄEVAHOROSKOOP: reede, 27. märts 

Ära ürita jonnakalt oma tahtmist läbi suruda. Kui oled kellegagi lähiringist ebaõiglaselt käitunud, siis vaevalt see sulle siira vabandamiseta andestatakse.

Oled valmis muutma kõike seda, millega sa rahul ei ole. Uusi ettevõtmisi pole mõtet alustada, küll aga tasub vabaneda asjust, mis on sinu jaoks tarbetuks muutunud.

Kui sul kellegagi probleemid selgeks rääkimata on jäänud, võivad need taas päevakorrale tõusta. Võimalik, et su positsioone üritatakse rünnata ja pead end aktiivselt kaitsma.