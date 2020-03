PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 25. märts 

Tõenäoliselt on tegemist pigem rahuliku päevaga. Oled tasakaalukas ning tegutsed plaanipäraselt. Kuna pead päevakavast kinni, jätkub aeg ka lõbutsemiseks.

Sul võimalik paika panna inimene, kelle õõnestav tegevus sind mõnda aega häirinud on. Sul on toetajaid, endalegi imestuseks saavutad võidu peaaegu et võitluseta.