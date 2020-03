PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 24. märts 

Täna toimub Kuu loomine, Päike ja Kuu kohtuvad Jäära märgis kell 11.28. On täpselt õige aeg soovide teele saatmiseks ja pikaajaliste plaanide tegemiseks.

Oled valmis tegutsema ja pingutama, et oma eesmärke saavutada. Võimalused on mitmekülgsed, kuid kõik esmapilgul edu tõotavana näiv ei pruugi tegelikkuses head tuua.