PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 23. märts 

Palju õnne, Lõvi! Jupiteri ja Pluuto ühenduse mõju all algav aastaring võimaldab tegevusvälja jõuliselt laiendada. Tundub, et kõik on võimalik, ent ei tohi unustada, et kuskil on ka piirid. Tähtis on säilitada reaalsustaju ja kasutada energiat õigetel eesmärkidel. Ehkki tervis on tugev, tuleb seda hoolega hoida.