Daniel Levi meenutab: tutvusin Balil restoranis ettekandjaga, kelle telefonihelinaks oli minu laul 

"Ta küsis, et millega ma tegelen, vastasin, et olen muusik. Ta ütles, et lase midagi, mida sa teinud oled, äkki mulle meeldib," meenutab Daniel, kes lasi ettekandjale enda ja Cartooni 2015. aastal valminud lugu "On & On", mida on tänaseks üle maailma kuulatud seitse miljardit korda.