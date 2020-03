Sünnipäevalaps Contra: loodan, et keegi mulle külla ei tule 

Mees tunnistab, et eks temagi kardab viirust. „Seda ei tea ju ilmaski. Ma ei julge enda kohta ka sada protsenti öelda. Olen nüüd üle nädala kodus olnud, aga ikka ei tea midagi. Eks ikka tunnen vahepeal mõningaid sümptomeid,“ sõnab ta. „Köha ja nohu küll pole, aga vahepeal on nagu tavalised gripisümptomid – mõni päev olen olnud tõsiselt väsinud, eriti kui teed füüsilist tööd. Siis mõtlen küll, et nüüd ongi käes, aga siis läheb natuke aega mööda ja kõik on jälle hästi,“ muigab Contra.

Mehe sõnul oli tal enne märkmikus nädal tihedalt tegemisi täis. „Aga järsku oli null.“ Mullu möödus Contral 30 aastat luuletajaks hakkamisest ja selgub, et ta on kord isegi ööpäevaga kirjutanud lausa 50 luuletust! „Täpsemalt ühe ööga, suurem osa hommikul, aga nendega pole midagi suurt peale hakata. Selline massluuletamine ei anna päris head tulemust. Pigem ei kirjuta ma üldse, kui vähegi võimalik, aga see on nii sisseharjunud, et aeg-ajalt midagi tuleb.“