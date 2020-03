Ene Ergma kirjutas lastele raamatu kosmosest: see oli ääretult keeruline! Lapsi ei tohi petta, see on patt 

„Nagu praegu – ükskõik, milline valeuudis tuleb, kõik täiskasvanud seisavad juba kõrvade peal, et oi, mis nüüd juhtub. Samuti võib neile kirjutada ka astronoomiast ja nad kõik usuvad, et see nii ka on. Aga lapsi petta ei tohi, see on patt,“ sõnab Ergma. „Seepärast läks kolm aastat. Minu müts maha Leelo Tungla ees, kes on minu mäletamist mööda kirjutanud vist 100 lasteraamatut. See on fantastiline, mina oleks ammu sussid püsti löönud.“

Üks küsimus raamatus on näiteks selline, et kas päike on igavene. Vastuses jõutakse aga selleni, et Maal ei ole elu igavene ja inimkonnal tuleb umbes 5 miljardi aasta pärast hakata otsima uut koduplaneeti. „Jah, nii see on, mõelge natuke. 4 miljardit aastat on aeg, kus saab palju ära teha. Kahjuks, kui me Maa suhtes ennast nii halvasti üleval peame, nagu siiani oleme pidanud – loopides kõiki asju maha, reostades teda ja mõeldes ainult oma heaolule – kardan ma, et see elu lõppeb palju varem ära.“