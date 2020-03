KLÕPS | Blogija Paljas Porgand tähistab kallimaga suhtes suurt verstaposti 

"Täpselt kaks aastat tagasi kohtasin ma seda inimest. Teadsime esimesest hetkest, et meie vahel on side. Ta pani mind naerma nii, nagu keegi teine pole seda kunagi teinud. Ta pani mind uskuma, et tüdruk minus on armastatud, hoolimata oma vigadest. Ta pani mind uskuma, et mul polegi tegelikult ühtki viga, et ma olen vajalik ja ilus, seeläbi tegi ta mu veatuks," kirjutab blogija pildi juures.