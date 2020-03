Väino Koorberg | Priit Leito suutis korraga olla nii range direktor kui ka klassi suurim vembumees 

Kohtasin sind esimest korda kakskümmend aastat tagasi. Sina oli siis veel päris poisiohtu ja ega minagi teab mis täismees olnud. Selliste kätte usaldasid omanikud oma kaks firmat koos võlgadega. Et me liidaks ja looks, majandaks ja jalule tõstaks. Vasaku käega inimesi vallandaks ja parema käega tööle sunniks. Ergutaks ja hirmutaks. Innustaks ja eest veaks. Me kumbki siis seda vist veel hästi ei osanud (või ei teadnud, kas oskame), olime kohmetud, haprad, vahel ka abitud. Aga noored ja äksi täis.