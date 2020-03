Koroonat põdev Bondi-tüdruk läks peigmehest lahku 

2008. aasta Bondi-filmis "007: Veidi lohutust" mänginud ukrainlanna (40) läks enne koroonaviirusesse nakatumist lahku oma kallimast, Argentiina näitlejast Ben Curast (31). Ben on maailmakuulsa tenori Jose Cura poeg. Daily Mail allika kinnitusel püüdis kolm aastat tagasi madinafilmi "Gun Shy" võtteil tutvunud paar küll armuleeki loitvel hoida, kuid töö kiskus kumbagi eri suunas. "Olga saab sellest muidugi üle nagu ikka."

Kurylenko tervis on õnneks taastumas: 18. märtsi sotsiaalmeediapostituses kirjutas ta, et palavik on viimaks kadunud.