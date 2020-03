Annely Adermann | Priit Leito viimased sõnad oma rahvale olid: „Ärme lase pead norgu. Maailm seisma ei jää!“ 

Priit oskas olla rahvamees – kõigil meil on silme ees kalamees-Priit, kes enne koosoleku algust viimasest kalastamisvõidust pajatab või keset päeva kontoris suitsulesta serveerib; maletaja Priit, kelle kabinetis on malelauaga nurgake ning kes „Seitsmeste“ toimetusse helistab, et uurida, kas värsketest maleuudistest ikka tuleb saatesse nupuke; mälumängur-Priit, kes kohvitoas möödaminnes mõne põneva fakti pillab; naljamees-Priit, kes viimati kuuldud anekdooti terve kontoriga jagab, ise nakkavat naeru pugistades; või siis hoopis tantsulõvi-Priit, kes suvepäevadel esimesena lava ette hüppama läheb ja viimasena platsilt lahkub; ning muidugi pereisa ja abikaasa Priit, kes lasteaeda lastele järele ruttab ja soojalt oma lähedaste tegemistest jutustab.

Ja samas oli Priit Leito alati juht, kellele lugupidavalt ja imetlusega alt üles vaadati, sest ta kogemused, silmaring ja tulevikuvisioonid andsid kindlust ja tuge edasi minna. Pingelisel koosolekul, kui probleemikuhi lauale prantsatas, võttis ta tavaliselt ette A4 paberi, keerutas pastakat ja ütles: „Okei, asi on nii, aga mida me teha saame?“, kaardistas olukorra kiirelt – sest ta tegi kõike kiirelt – ja pakkus kohe ka võimalikud lahendusvariandid.

Priidu viimane pöördumine oma rahva poole oli kolmapäeval, mil ta selgitas kogu AMB meediamaja inimestele praeguse kriisiolukorra seisu. Kirja lõpetas ta sõnadega: „Ärme lase pead norgu. Maailm seisma ei jää.“ Need paari päeva eest kirjutatud sõnad on nüüd saanud erilise tähenduse, need on üdini priidulikud ja jäävad kõrguma kõigi nende värvikate mälestuste kohale, mida temast meenutama jääme.