Katrin Lust Priit Leitost: ta oli kõigiga oma inimene 

Katrin meenutab, et Priit õpetas teda ka kirimalet mängima. „Ta saatis e-kirja teel ühe käigu, ma saatsin vastu. Priit oli ju malemeister ja ka minul on male vastu suur kirg. Vahel mängisime isegi tööajal internetis malet,“ räägib Lust ja sarnaselt teistele lisab, et Priit oli ka kirglik kalamees. „Loetlematu arv malepartiisi ja kalalkäike on tema seltsis olnud. Kord püüdsime tormisel merel meriforelli. Ta oli selline mees, kes armastas hommikul kell viis kalale minna ja paadis juttu rääkida. Viimati vajasin ta abi, kui pidin minema Naissaarele, aga sinna ei läinud laeva. Priit viis mu oma paadiga ära ja läks nii kauaks kalale, kui meie seal filmisime.“