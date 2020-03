PUUDUTA MIND | Tervendaja Volli ja iluhoolik Reedu jagavad lihtsaid tervisenippe tüütute viiruste eemalhoidmiseks 

"Puuduta mind" kutsus sel ülimalt kriitilisel ajal jagama tervislikke näpunäiteid tervendaja Volli ja iluhoolik Reedu, kes tuntud kui oma tervist hoolega jälgivad puhta toidu ja toidulisandite propageerijad.

Volli, oled meie kohalikest metsataimedest valmistanud toonikud, mis nii mõnegi häda korral suureks abiks. Räägi neist lähemalt.

Näiteks on paljude suur lemmik toonik "Metsakuld". See on toidulisand ja sisaldab etüülalkoholi, vereurmarohtu ja humala õisikuid. Sisaldab ka rauda, kaaliumi, magneesiumi ja C- vitamiini. Aitab ligi 250 haiguse korral. Seda kasutatakse vähktõve, podagra, allergia, reumatismi, arütmia, kopsupõletiku, soolestiku-, põrna-, sapi-ja naistehaiguste, nahaseenhaiguste, ekseemi, psoriaasi, erinevate haavandite, soolatüügaste, konnasilmade, papilloomi, tedretähnide ja armide puhul. Viib välja sapikivid ja liiva sapiteedest.

Reet, sina oled lihtsa rahvameditsiini usku - küüslauk põske, MSM vette ja igapäevased toiduvarud enamjaolt ökopoodiest. Räägi lähemalt, mis on see salapärane MSM, mida suure elevusega propageerid?

Jah, paluks seda mitte segamini ajada kurikuulsa MMS`iga, millest kõik lehed pasundasid pikalt ja laialt. MSM (metüülsulfonüülmetaan) on looduslik vesilahustuv orgaaniline väävliühend. See on toitaine, millel on tõeliselt palju ülesandeid meie kehas. Kuigi nimetus metüülsulfonüülmetaan võib tunduda hirmutavana.

Kas MSM on vähem mürgine, kui tavaline keedusool?

Ta on meile sama ohutu kui vesi. Looduses leidub MSM-i vihma- ja järvevees ning seal, kuhu vihmavesi voolab. Looduslikult saab MSM-i mahekasvatatud juur- ja puuviljadest. Värskete puuviljade söömine või C-vitamiini rohke mahla joomine samaaegselt MSM-i preparaadi kasutamisega on aga eriti kasulik, kuna MSM koos C-vitamiiniga osaleb organismis sidekoe, naha ja juuste moodustumisel. Looduslikku väävlit ongi nimetatud ka “ilu mineraaliks”, kuna ta aitab hoida juuksed läikivad, naha sileda ja jume noorusliku.

Vaata täpsemalt videost!