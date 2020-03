Victor Crone Kuldsest plaadist: praeguses olukorras on see väga hea uudis 

Nagu Eestis ja mujal maailmas, on ka Rootsis praegu kontserdid tühistatud. "Loodan, et inimesed hoolitsevad enda eest, kuni olukord jälle tavapäraseks muutub. Muidugi on natuke raske, kui kõik üritused tühistatud on. Olen praegu paari sõbraga mõned päevad Åres, võtame vabalt," räägib Victor, millega ta praegu tegeleb. "Püüan ka uut muusikat kirjutada, seda saab veel teha. Kogu olukord on seoses kontsertide tühistamisega natuke hirmutav, kevad-suvi on muusikutel väga kiire aeg, aga kõigil on raske."