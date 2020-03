KULTUURNE KARANTIIN: milliseid filme ja telesarju kodus vaadata? 

„Kingdom“ Foto: Kingdom (Netflix) / Facebook

„LOVE IS BLIND“: Tõsieluseriaal pakub vaatajale südantsoojendavaid momente, pisaraid ning muidugi ka kamaluga draamat, mille üle itsitada. Foto: Kaader saatest / Netflix

Pole paremat viisi, unustamaks meie igapäevaelu muresid, kui vaadata kvaliteetset telerämpsu, milleks on otse loomulikult tõsieluseriaalid. „Love is Blind“ on kohtingusaade, kus üksikud mehed ja naised käivad tõelistel pimekohtingutel. See tähendab, et osalejad ei näe enda kohtingukaaslast, vaid on sunnitud temaga läbi seina rääkima. Osalejate ülesandeks saab tõestada, kas armastus on tõeliselt pime. Pinget lisab muidugi asjaolu, et vaid kümme päeva hiljem tuleb otsustada, kas kuumale kireleegile järgneb kihlus ning vähese suhtluse peale ehitatud pulm. Vaatajale pakutakse südantsoojendavaid momente, pisaraid ning muidugi ka kamaluga draamat, mille üle itsitada.