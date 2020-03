Ilmar Taska: Los Angeleses on jõudnud sotsiaalne elu peaaegu nulli  

Õhk on ebakindlusest ja ärevusest paks, ka piirid on kinni. „Vaatame, kuidas elu meie planeedil edasi kulgeb,“ ütleb Ilmar (66). „Pidime sõitma märtsi lõpus Rootsi raamatuesitlusele, aga ka Stockholmi ei ole enam otselende ja esitlus lükatakse edasi,“ viitab Taska oma menuraamatu „Pobeda 1946“ avaldamisele eri keeltes. „Kõik rahvusvahelised lennuliinid on liikluse suuresti katkestanud. Omal ajal kirjeldasin raamatus „Parem kui elu“ siinseid olusid, aga praeguseks on kõik muutunud.“