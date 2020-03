Õnnitlused! Maiken ja Priit Piusi perre sündis tütar: haiglasse minek oli nagu ulmeseriaalis 

Kuna praegu ei tohi mehed sünnituse juures olla, pidi Maiken vapper olema ja üksi hakkama saama, vahendab „Ringvaade“. „Reeglid said paika pühapäeval ja kui sellest õhtul teada sain, siis – ütlen ausalt – purskasin kohe nutma. Olin arvestanud, et mees on kohal, sest esimesel korral oli Priidust väga palju abi. Kuid tund tunni haaval harjusin selle mõttega. Põhiline tunne oli, et kui on nii, siis on nii. Arvan, et see rahustab inimesi, kui tead, et pead selle olukorraga leppima, sest keegi ei tee seda meelega. Nii on turvaline mulle ja beebile, haiglas on poole vähem inimesi ja risk on poole väiksem. Kui need mõtted läbi mõtlesin ja abikaasaga arutasin, leidsin, et tuleb sellele vastu minna.“